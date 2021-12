Topteams op de afspraak: Milwaukee (met ijzersterke Giannis), Phoenix en Brooklyn winnen

De topteams demonstreren bij momenten nog altijd het klasseverschil. Als je dan een Giannis in huis hebt, zoals Milwaukee, dan kom je al een heel eind. Ook Phoenix Suns en de Brooklyn Nets hebben er opnieuw een overwinning bij.

Milwaukee moest de verplaatsing maken naar Houston. Een niet te onderschatten opdracht, want Houston was zelf bezig aan een mooie zegereeks. Giannis Antetokounmpo domineerde en scoorde maar liefst 41 punten. Zo hielp hij zijn team om een einde te maken aan de reeks van Houston. Het werd 114-123.

Nog in de Eastern Conference wist Brooklyn opnieuw te proeven van de smaak van de overwinning. Het trok naar Atlanta, dat wisselvallig blijft presteren. De Hawks stonden bij de rust wel drie punten voor, maar Brooklyn ging er met een sterke eerste helft nog vlot over. Eindstand: 105-113.

Dan was er ook nog de zege van Phoenix, dat in eigen huis het bezoek kreeg van Boston. Die traditieclub is niet aan zijn beste seizoen bezig en dat was nu ook te merken. Boston kon amper een vuist maken. Phoenix haalde vlot de winst binnen met 111-90.