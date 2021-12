Duidelijke nederlaag voor Chicago Bulls, LA Clippers halen het nipt van Orlando Magic

In de NBA hebben de Chicago Bulls de topper van de Miami Heat verloren. Miami haalde het met 92-118 na een double-double van Dewayne Dedmon. De LA Clippers wonnen dan weer van de Orlando Magic.

De Chicago Bulls en Miami Heat zijn allebei uitstekend bezig in de NBA dit seizoen en deze nacht stonden beide ploegen tegenover elkaar. Miami Heat was te sterk voor de Chicago Bulls, want het werd 92-118 na 20 punten en 12 rebounds van Dedmon.

De LA Clippers kregen met de Orlando Magic een haalbare kaart, maar eenvoudig was het niet voor de ploeg uit Los Angeles. De Clippers wonnen uiteindelijk wel met 104-106 na 23 punten van Kennard.

Andere wedstrijden:

Denver Nuggets - San Antonio Spurs: 127-112