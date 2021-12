Heel wat topclubs in actie deze avond: wat doen de Brooklyn Nets, Phoenix Suns en Golden State Warriors?

Deze avond komen heel wat sterke ploegen in actie in de NBA. Zo moeten onder meer de Golden State Warriors, Brooklyn Nets en Phoenix Suns vol aan de bak. Ook revelatie Chicago Bulls komen in actie.

De vier topploegen krijgen wel allemaal een haalbare kaart vanavond. Zo nemen de Brooklyn Nets het bijvoorbeeld op tegen de Toronto Raptors. De Chicago Bulls spelen dan weer tegen de Detroit Pistons. De Golden State Warriors krijgen misschien wel de meest lastige affiche met de New York Knicks, maar ook de Phoenix Suns zullen het niet onder de markt krijgen tegen de Portland Trail Blazers van Damian Lillard.