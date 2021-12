Triple-double voor Giannis Antetokounmpo, Lillard en Portland Trail Blazers raken niet voorbij Minnesota Timberwolves

De Milwaukee Bucks blijven het goed doen in de NBA. Deze nacht won Milwaukee met duidelijke 112-97 cijfers van de New York Knicks. Giannis Antetokounmpo was daarbij goed voor een triple-double.

Met 18 overwinningen en 10 nederlagen doen de Milwaukee Bucks het voorlopig uitstekend in de NBA. Vannacht haalde Milwaukee het met 112-97 van de New York Knicks. Giannis Antetokounmpo was daarbij goed voor 20 punten, 10 rebounds en 11 assists. Wie ook kon winnen vannacht, was de Minnesota Timberwolves. Zij waren met 116-111 te sterk voor de Portland Trail Blazers. Karl-Anthony Towns was daarbij de beste man op het veld met 23 punten en 10 rebounds. Andere wedstrijden: Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 103-84