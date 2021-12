🎥 Golden State haalt nipte winst, wel stevige nederlagen voor Milwaukee, Philadelphia en Phoenix

Het wordt ook topteams soms het vuur aan de schenen gelegd. Golden State kan daar mee om: nipt ging het met de zege in de haal bij Indiana. Enkele concurrenten daarentegen maakten wel kennis met de nederlaag: Milwaukee, Philadelphia én Phoenix gingen onderuit.

Voor Golden State was de verplaatsing naar Indiana dus ook geen zorgeloos uitje. De Pacers hadden bij de rust uitzicht op een thuiszege: ze stonden acht punten voor. Een sterk slot hielp Golden State alsnog aan de overwinning. In de laatste anderhalve minuut ging het van 100-95 naar 100-102. De score van Looney na een rebound op 13 seconden van het einde bleek de beslissende basket.

Milwaukee kwam helemaal niet in de buurt van zijn wedstrijd in het voordeel te kunnen beslissen. Het stuitte in Boston op een superdag van Jayson Tatum: de forward scoorde liefst 42 punten. Boston pakte met 117-103 nog eens een broodnodige zege. Philadelphia moest het in Memhis zonder Joel Embiid stellen en stelde lijdzaam vast hoe de thuisploeg domineerde. Het werd 126-91.

LA Clippers - Phoenix Suns was dan weer een heruitgave van de finale van de Western Conference van vorig seizoen. Jammer wel dat langs beide zijden sleutelspelers ontbraken. De Clippers zijn dat dit seizoen al wat langer gewoon en dat was te merken op het terrein. Ze smeerden Phoenix een duidelijk verlies aan met 111-96.