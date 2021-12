🎥 Stephen Curry is nieuwe recordhouder driepunters, Brooklyn en Phoenix hebben verlengingen nodig

Stephen Curry is de nieuwe recordhouder in driepunters in de NBA. In tegenstelling tot Brooklyn en Phoenix had zijn Golden State ook geen verlengingen nodig. Na de zege bij New York ging alle aandacht uiteraard naar recordman Curry.

Meer dan enkel de overwinning stond op het spel voor Golden State. Curry was al een tijdje aan het jagen op het record van voormalig speler Ray Allen en heeft 'm nu ook daadwerkelijk voorbijgestoken. Curry zit nu aan 2974 driepunters: een record in de NBA, en daar zullen er natuurlijk nog heel wat bijkomen. Tegen New York was Curry goed voor 5 bommen: deze hielpen om de Knicks te verslaan met 95-106. Met Brooklyn en Phoenix hadden twee andere sterke teams dus heel wat meer moeite om hun wedstrijd te winnen. Een gehavend Brooklyn kon ondanks een zwak derde kwart met 120-120 nog verlengingen uit de brand slepen. Daarin was het een tikkeltje beter dan Toronto. Dat moest hopen op de wanhoopspoging van Barnes 'at the buzzer', maar het bleef 131-129. Ook verlengingen in Portland, dat Phoenix over de vloer kreeg. Powell zette in de slotminuut van de reguliere speeltijd slechts 1 van 2 vrijworpen om voor Portland en de jumper van Paul forceerde overtime: 102-102. In de verlengingen was er bij Portland nog weinig sprake van scorend vermogen. Het werd nog 107-111 voor Phoenix.