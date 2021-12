NBA: topper tussen LA Clippers en Utah Jazz, Luka Doncic en Dallas Mavericks tegen LA Lakers

Er komen vannacht opnieuw heel wat ploegen in actie in de NBA. Zo staat er onder meer een topper tussen de LA Clippers en de Utah Jazz op het programma, maar ook de LA Lakers en de Dallas Mavericks nemen het tegen elkaar op.

De topper van de nacht is ongetwijfeld de wedstrijd tussen de LA Clippers en de Utah Jazz. De Clippers staan op 16 overwinningen en 12 nederlagen, terwijl de Utah Jazz 19 zeges en slechts 7 nederlagen tellen.

Daarnaast staat er ook een interessante wedstrijd tussen de LA Lakers en de Dallas Mavericks op het programma. Er is ook een duel in een duel, want LeBron James zal het hier moeten opnemen het Sloveense wonderkind Luka Doncic.

Nog een leuke wedstrijd is de Miami Heat en de Philadelphia 76ers, twee stugge ploegen, en ook de Milwaukee Bucks komen in actie. Antetokounmpo en co zullen het opnemen tegen de Indiana Pacers.

Andere wedstrijden:

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks - Orlando Magic

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder

Charlotte Horners - San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers

Washington Wizards - Sacramento Kings