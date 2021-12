NBA: Joel Embiid en Philadelphia 76ers in topper tegen Brooklyn Nets, Phoenix Suns tegen Washington Wizards

Deze nacht staan er vier wedstrijden op het programma in de NBA. De grootste affiche is ongetwijfeld het duel tussen de Philadelphia 76ers en de Brooklyn Nets. Ook de Phoenix Suns komen in actie.

De Philadelphia 76ers zijn goed bezig dit seizoen met 15 zeges en 14 nederlagen, maar met de Brooklyn Nets krijgen ze wel een lastige tegenstander voorgeschoteld. Brooklyn doet het namelijk nog beter met 20 overwinningen en 8 nederlagen. Het wordt ook een duel tussen de twee sterren Joel Embiid en Kevin Durant. De Phoenix Suns, misschien wel de beste ploeg op het moment met 22 overwinningen en 5 nederlagen, spelen dan weer tegen de Washington Wizards. Washington staat ook positief met 15 zeges en 14 nederlagen. De twee andere wedstrijden die vannacht worden afgewerkt, zijn Detroit Pistons tegen de Indiana Pacers en de New York Knicks tegen de Houston Rockets. Normaal gezien speelden de Chicago Bulls nog tegen de Toronto Raptors, maar deze wedstrijd is uitgesteld.