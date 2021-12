Waanzinnige beelden uit de NBA: speler van New Orleans Pelicans scoort winnend punt op 18(!) meter van de ring

De New Orleans Pelicans leken op weg naar de zege, maar de Oklahoma City Thunder zorgden op een seconde van het einde voor de gelijkmaker dankzij een schitterende driepunter van Shai Gilgeous-Alexander.

Overtime leek dus in de maak, maar het was buiten Devonte Graham gerekend. Met nog één seconde te gaan besloot hij het te proberen op 18 meter van de ring en er werd uiteindelijk ook gewoon gescoord. 113-110 en zo konden de Pelicans alsnog de overwinning binnenhalen zonder overtime te moeten spelen.

Shai somehow tied the game with 1.4 on the clock... and Devonte' Graham won it for the @PelicansNBA with the CRAZY LONG DISTANCE #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/D1jQ3tWSLx