🎥 Brooklyn klopt gehavend Philadelphia dankzij Kevin Durant, ook Phoenix blijft winnen

Kevin Durant is nog eens van goudwaarde geweest voor Brooklyn, dat een gehavend Philadelphia tegenover zich kreeg. De 76ers hielden het tot laat in de wedstrijd spannend, maar aan het eind maakte Durant het verschil. Ook Phoenix heeft er weer een overwinning bij.

Brooklyn - Philadelphia was de voorbije nacht de meest in het oog springende affiche in de NBA. Enkel jammer dat Philadelphia bepalende spelers miste door blessure. Desondanks stond het met 1 minuut en 46 seconden te gaan. Een 4-point-play van Durant zette Brooklyn op dat moment op weg naar de overwinning. Durant maakte in totaal 34 punten, Brooklyn won met 114-105.

Phoenix is in de Western Conference één van dé ploegen van het seizoen en liet op eigen terrein tegen Washington nog eens zien waarom. De bezoekers waren helemaal geen maat voor de thuisploeg, die in het vierde kwart zelfs titularissen kon laten rusten. De invallers deelden mee in de vreugde en stelde niet teleur: Phoenix stuurde Washington met een klinkende 118-98 huiswaarts.

Twee andere wedstrijden stonden ook nog op het menu. Indiana rekende af met Detroit met 122-113. New York won na vier nederlagen op rij nog een keertje. Het ging winnen bij Houston.