Belgisch basketbal gaat opnieuw van start: "Hadden het liever anders gezien"

Na een maand wordt de Belgische BNXT League opnieuw opgestart, al is het wel zonder publiek.

Dat er geen publiek mag zijn was de reden om het basketbal stop te zetten. “Om de Champions Leaguematch in Straatsburg optimaal voor te bereiden, hebben we matchritme nodig”, zegt Jurgen Van Praet van Filou Oostende aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Daarom viel deze competitieonderbreking sportief zo slecht en speelden we al twee oefenmatchen. De match straks tegen Brussels is dan ook een goede voorbereiding op dinsdag. Helaas zonder publiek, we hadden het liever anders gezien.”

Oostende, Antwerp Giants, Charleroi, Brussels en Leuven Bears spelen zonder publiek hun wedstrijden. De vijf andere ploegen willen niet zonder publiek spelen. Zij kunnen hun thuismatchen uitstellen, maar moeten wel buitenshuis spelen.