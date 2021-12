Jean-Marc Jaumin wil speler afsnoepen van Filou Oostende

Jean-Marc Jaumin speelt dit weekend met Phoenix Brussels op bezoek bij Filou Oostende. Daar maakte hij tien jaar geleden plaats voor Dario Gjergja.

De uitdaging bij Phoenix Brussels is gigantisch groot. “Men was op zoek naar zichzelf en er was veel werk. Sinds mijn aanstelling waren we elke wedstrijd competitief, op de crash tegen Kangoeroes na”, zegt Jaumin aan Het Nieuwsblad. “Het doet pijn dat de jongens die keihard trainen, altijd net niet genoeg waren voor een zege. De jongens betalen de prijs omdat ze geen goede seizoensvoorbereiding kenden.”

Jaumin is voor zijn team op zoek naar versterking. “We zijn op zoek naar een center die ondersteuning kan bieden aan Pape Badji. Ik zou graag een center van Oostende lenen, om het even wie. Om competitief te zijn, moet je goed kunnen trainen met vijf tegen vijf.”

Brussels speelt tegen Oostende en woensdag tegen Antwerp Giants. Matchen die moeten dienen richting de clash tegen Limburg United.