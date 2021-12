Team Antwerp wint eerste wedstrijd op 3x3 WorldTour in Jeddah

Team Antwerp is goed begonnen aan de 3x3 World Tour .

De 3x3 World Tour is het slottoernooi van het jaar voor 3x3-ploegen waar enkel de top 12 van de wereld aan mag meedoen. Team Antwerp (dat grotendeels hetzelfde is als Team Belgium van op de Olympische Spelen) staat op de 4e plek.

In de eerste groepswedstrijd nam Team Antwerp het op tegen het Oostenrijkse Graz. Kapitein Nick Celis en zijn ploegmaten hadden geen kind aan de Oostenrijkers en wonnen met 21-11. Celis en Vervoort waren allebei goed voor maar liefst 8 punten.

"Het voelt geweldig om hier te zijn, zeker omdat het weer hier wat beter is dan in België", lachte Vervoort na de wedstrijd. "We waren wel een beetje nerveus voor ons debuut hier maar dat gaf ons tegelijkertijd ook energie. En dat is nodig aangezien we dit seizoen al veel toernooien gepeeld hebben. Gelukkig komen we net van een rustperiode van een maand", aldus Vervoort.

Team Antwerp komt straks opnieuw aan de bak, om 19u55 nemen ze het op tegen Team Amsterdam voor een duel der Lage Landen.