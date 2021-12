🎥 Golden State wint in tegenstelling tot Utah en Bucks, Mechelen springt naar 2de plek bij hervatting BNXT League

Golden State blijft maar winnen en ook andere teams zoals Utah en de Bucks demonstreren dat dit niet evident is. Utah en Milwaukee werden immers wél geconfronteerd met een nederlaag. Ook in België werd er voor het eerst in weken gebasket, met succes voor Mechelen.

Golden State moest de verplaatsing maken naar Boston. In de eerste helft liep alles naar wens voor de Warriors, maar in het derde kwart kwamen ze ineens niet meer tot scoren. Een thuiszege leek er zo aan te komen, maar in de laatste twaalf minuten trok Golden State de scheve situatie nog helemaal recht. Het haalde het zo alsnog met 107-1011.

Golden State won dus net wel, Utah en Milwaukee net niet. Utah verslikte zich in San Antonio. Aan de rust stond Utah nochtans 14 punten voor, maar een kwart waarin het liefst 41 punten scoorde, zette San Antonio op weg naar de zege (126-128). Milwaukee miste in New Orleans zijn sterspelers, maar Jrue Holiday nam met 40 punten hun rol over. Dat was niet genoeg. Na de reguliere speeltijd stond het 103-103, na de verlenging 106-112.

Ook in België werd er voor het eerst gebasket sinds de competitie enkele weken geleden werd stilgelegd vanwege corona. Mechelen ging in de BNXT League op bezoek bij Charleroi. Er zat langs beide kanten niet altijd evenveel lijn in het spel, maar Mechelen was wel de betere ploeg en haalde het met 79-88. Het springt naar de tweede plek in de stand met de Belgische teams.