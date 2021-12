Ene Servische 3X3-team is het andere niet: Antwerp schopt het knap tot halve finale in Jeddah maar verliest dan nipt

Team Antwerp heeft nog eens het beste van zichzelf laten zien in het 3X3 basketbal. De halve finales werden bereikt in het World Tour-toernooi in Jeddah. Antwerp schakelde in de kwartfinales het Servische Ub uit, maar verloor vervolgens van Liman, een ander Servisch team.

In de groepsfase had Antwerp verloren van Amsterdam, maar gewonnen van Graz. Dat was voldoende om door te stoten naar de kwartfinales, waarin Ub de tegenstander was. Dat is een topploeg in Servië, maar Antwerp nam een blitzstart en liep 0-4 uit. Antwerp bleef ook in het vervolg van de wedstrijd enkele punten voorsprong behouden en won finaal met 16-19.

PROTEST IN SLOT HALVE FINALE

Nick Celis was in die partij de uitblinker met elf punten en leidde ook de comeback van de Antwerpenaars in de halve finales. Ze waren 8-12 achter geraakt, maar vrijworpen van Vervoort maakten er 15-15 van. Bij 16-15 voor Liman kwam er nog Antwerps protest nadat een bal aan Liman werd toegewezen. Dat haalde niets uit. Net als een ultieme poging van achter de tweepuntlijn bij een 15-17-stand in de slotseconden.

Een nipte nederlaag en daaraan verbonden uitschakeling in de halve finales waren een feit. Einde verhaal voor Celis, Vervoort, Bogaerts en De Valck, die er in Jeddah wel een knap toernooi hebben opzitten.