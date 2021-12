Antwerp Giants moet op eigen terrein pijnlijke rammeling slikken

Een namiddag zwoegen en blazen is het geworden voor Antwerp Giants. Met een pijnlijke rammeling tot gevolg. Antwerp had zichzelf wat ademruimte kunnen bezorgen, maar kwam er thuis tegen Leuven zelfs helemaal niet aan te pas.

Voor de tweede plek in de stand is het een spannende strijd onder de Belgische teams, met onder andere Mechelen en Leuven die Antwerp komen bedreigen. Met een thuiszege had Antwerp een statement kunnen maken, maar die kwam er dus niet. In het tweede kwart scoorde het amper 10 punten. Met als gevolg dat Leuven met een mooie bonus van 17 punten de rust in kon.

Die voorsprong verdedigen was vervolgens de opdracht voor de Leuvenaars. Daar slaagden ze in de tweede helft prima in. Het verschil ging zelfs nog naar exact twintig punten: er prijkte een 68-88-eindstand op het scorebord. Bij Leuven dankten ze vooral Cebasek voor zijn 20 punten, bij Antwerp trachtte Fridriksson met 15 punten nog tevergeefs de meubelen te redden.