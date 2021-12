Brooklyn Nets zitten met een probleem: negen spelers, waaronder Durant, Irving en Harden mogen voorlopig niet spelen door het coronavirus

Slecht nieuws voor de Brooklyn Nets. De sterrenploeg zal namelijk een tijdje niet op enkele sterkhouders kunnen rekenen. Zo zijn onder meer Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving out door het coronavirus.

Volgens Het Laatste Nieuws mogen maar liefst negen spelers van de Brooklyn Nets voorlopig niet in actie komen omdat ze zelf besmet zijn of in nauw contact zijn geweest met mensen die het coronavirus hebben.

Bij die negen spelers mogen we onder meer Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving tellen. Een serieuze aderlating voor Brooklyn, want het zijn net de drie grote sterren van de Amerikaanse basketploeg.