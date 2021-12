Oostende heeft het niet onder de markt tegen Brussels, maar blijft wel ongeslagen na nipte zege

In het basketbal is Oostende zaterdagavond met de schrik vrijgekomen tegen Brussels. De leider had het knap lastig, maar uiteindelijk konden ze toch de punten thuishouden, want het werd 80-78.

Brussels had op verplaatsing bij Oostende maar één doel: de leider voor de eerste keer dit seizoen punten afpakken. Ze waren ook goed op weg, want in het begin van het vierde kwart stond Brussels zelfs even voor. Maar Oostende kon zich herpakken en zo de punten alsnog thuishouden. Het werd uiteindelijk 80-78 en het betekent dat de fiere leider ook gewoon ongeslagen blijft. Brussels staat dan weer op de laatste plaats.