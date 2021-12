Emma Meesseman maakt met haar ploeg indruk in de EuroLeague: landgenote maakt gehakt van Franse club van de nieuwe Belgische bondscoach

Emma Meesseman en haar ploeg Jekaterinenburg hebben zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de EuroLeague. Onze landgenote won met zeer duidelijke 108-53 cijfers van het Franse Montpellier.

Jekaterinenburg heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinales van de EuroLeague. Haar laatste wedstrijd won de Russische ploeg van Emma Meesseman met 108-53 van Montpellier. Meesseman zelf was volgens Sporza goed voor 4 punten, 6 rebounds en 7 assists.

Opvallend: Montpellier is de club waar Valéry Demory aan de slag is, de nieuwe Belgische bondscoach. Emma Meesseman heeft haar nieuwe bondscoach dus meteen laten zien tot wat ze allemaal in staat is.