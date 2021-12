Verrassende nederlaag voor Miami Heat, Damian Lillard toont zijn klasse bij Portland Trail Blazers

In de NBA stonden vannacht verschillende wedstrijden op het programma. Zo kon u in een eerder artikel al lezen dat de Bulls het haalden van de Lakers, maar ook onder meer de Miami Heat kwamen in actie.

En Miami heeft deze nacht zeer verrassend verloren van de Detroit Pistons. Het werd namelijk 90-100 voor Detroit, dat zo nog maar hun vijfde overwinning van het seizoen hebben geboekt. Saddiq Bey was de man van de match met 26 punten. In de laatste wedstrijden van de voorbije nacht haalden de Portland Trail Blazers het met 105-100 van de Memphis Grizzlies na 32 punten voor Damian Lillard en ook de Minnesota Timberwolves wisten hun match te winnen. Het werd 105-111 tegen de Dallas Mavericks.