GEMS adviseert om binnensporten aan banden te leggen

Woensdag komt het Overlegcomité samen om nieuwe maatregelen tegen nemen tegen de omikronvariant van het coronavirus.

Coronacommissaris Pedro Facon schreef op basis van de adviezen van het GEMS een rapport voor de leden van het Overlegcomité.

Zij moeten woensdag beslissen of er nieuwe maatregelen komen. Ook over binnensporten wordt in het document, dat VTM Nieuws kon inkijken, gesproken.

Zo wil het GEMS dat alle binnensporten aan banden gelegd worden. Dat is geen goed nieuws voor het basketbal. Het eerste seizoen van de BNXT League komt daarmee aardig in gevaar, maar ook de amateursporten zouden opnieuw op een non-seizoen kunnen uitdraaien.