Antwerp Giants moet twee keer winnen, anders rollen er koppen

Antwerp Giants verloor afgelopen weekend zwaar in eigen huis van Leuven Bears.

Dat zette bij het clubbestuur de nodige acties in gang. “Dit was Giants onwaardig, een slag in het gezicht van onze fans. De speeltijd is voorbij. We ­eisen met de Raad van Bestuur nog ­deze week een reactie", zegt voorzitter Björn Verhoeven aan GVA.

Als de volgende twee wedstrijden tegen Brussel en Luik. Gebeurt dat niet, dan zouden er wel eens koppen kunnen rollen. Er werden ondertussen al de nodige gesprekken gevoerd met de spelers en de staff.

"Wat daar gezegd is, ­houden we uiteraard intern. Voorlopig houden we het ­vertrouwen in onze coaching staf, maar we sluiten in de directe ­toekomst niets uit."