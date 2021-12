BNXT League voert nodige aanpassingen aan na Overlegcomité

Na het Overlegcomité heeft de BNXT League beslist om enkele aanpassingen door te voeren.

Naar aanleiding van de beslissing van de Belgische en Nederlandse regering om wedstrijden achter gesloten deuren te laten doorgaan, werd door betFIRST BNXT League eerder al beslist om het All Star Game te annuleren. Bijkomend werd beslist om de eerste twee speeldagen van de cross-border fase naar een later te bepalen midweekmoment in de maanden maart-april te verplaatsen.

In combinatie met de break voor de nationale teams wordt het begin van de cross-border fase zo uitgesteld tot het weekend van 5 maart. De einddatum van de cross-border fase blijft behouden op 29 april en ook aan de einddatum van de playoff fase wordt niet geraakt; die blijft op 10 juni. Beide waren prioriteiten in de opmaak van het aangepaste schema.

In beide landen werden de heen-en terugwedstrijden in de halve finales van de bekercompetities ook opnieuw ingepland, respectievelijk in het weekend van 4-5-6 februari in België en in het weekend van 11-12-13 februari in Nederland.

General Manager Wim Van de Keere: “De langere onzekerheid rond de aanwezigheid van publiek in beide landen zorgt begrijpelijkerwijs voor grote ongerustheid bij onze clubs, voor wie spelen zonder publiek een financiële aderlating is. In die zin blijven wij als league vragende partij voor financiële steun voor onze clubs. Door de annulatie van de All Star Game en de twee bijkomende weekends in februari hebben we de nodige ruimte weten te creëren om enerzijds de clubs meer kansen te geven om hopelijk weer met publiek te mogen spelen en anderzijds het sportief zware programma in januari wat te verlichten.