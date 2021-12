🎥 Topprestatie LeBron redt Lakers niet tegen Phoenix, Oostende wint Europees maar grijpt naast thuisvoordeel

LA Lakers - Phoenix was de affiche die er in de VS bovenuit sprong de voorbije nacht. LeBron James was opnieuw de man die het moest doen voor de Lakers. Hij stelde niet teleur, maar dan nog trok Phoenix de wedstrijd vlot naar zich toe.

Phoenix schakelde vorig seizoen de Lakers uit op weg naar de NBA Finals en heeft ook dit seizoen een betere ploeg. Zeker nu ze bij de Lakers te kampen hebben met blessurelast. LeBron James deed al het mogelijke, ook zijn 34 punten konden het echter niet eens spannend maken. In de laatste drie kwarts nam Phoenix eenvoudig afstand: 90-108.

In de andere wedstrijden in de NBA haalde Miami het ook makkelijk (125-96 tegen Indiana) en troefde New York Detroit af met 105-91. New Orleans was dan weer te sterk voor Portland (111-97) en Dallas vloerde Minnesota met 114-102.

Ook in Europees verband werd er gebasket: Oostende trok in zijn laatste groepwedstrijd in de Champions League naar Straatsburg, in een poging tweede te eindigen in de poule en het thuisvoordeel te hebben in de barrages. Oostende won met 91-92. Dat is geen groot genoeg verschil om de Franse ploeg nog van de tweede plek te stoten. Oostende zal het in de barrages moeten doen zonder thuisvoordeel.