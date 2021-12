Belgian Cat Hanne Mestdagh moet wederom opzoek naar een nieuwe club

Het Poolse avontuur van Hanne Mestdagh zit er alweer op. Zij moet op zoek naar een nieuwe club, maar gaat eerst wat genieten van tijd met haar familie.

Zes weken duurde het avontuur van Hanne Mestdagh in Polen bij Lublin. Via haar Instagram account laat de Belgian Cat weten dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan. Voorlopig is er nog geen concrete club die zich aandient. Ze wil vooral genieten van wat tijd met haar familie.

Hanne Mestdagh moest eerder deze maand nog tien dagen in quarantaine door een coronabesmetting.