Eerste gesprek achter de rug tussen Eddy Demarez en afgevaardigde van Belgian Cats

Een eerste gesprek vond plaats tussen een afgevaardigde van de Belgian Cats en Eddy Demarez. Het moet de eerste stap zijn om de brokken te lijmen tussen de twee partijen. Demarez had zich op een ongepaste wijze uitgelaten over de geaardheid en uiterlijk van enkele speelsters.

De uitspraken van Demarez werden onbedoeld uitgezonden, de Belgian Cats reageerden verbolgen en gekwetst. Net als de Vlaamse basketfederatie eisten ze in eerste instantie het ontslag van Demarez, die de basketwedstrijden van de Belgian Cats becommentarieerde.

De VRT zette Demarez een periode op non-actief, sinds kort is de man achter de schermen weer beginnen werken. Nu heeft er dus een eerste gesprek plaatsgevonden. "Ik hoop dat dit nog gaat uitbreiden. Ik kan er nog niet veel over zeggen, omdat nog niet de hele ploeg is ingelicht. Ik wil eerst de voormalige Belgian Cats nog beter informeren", vertelde Ann Wauters aan DWW Radio, de radioshow van 'De Warmste Week'.

VOLGEND GESPREK MET VERTROUWENSPERSONEN

Wauters was overigens niet zelf de afgevaardigde van de Belgian Cats die met Demarez sprak. Bij een volgend gesprek zou Demarez rond de tafel gaan zitten met drie speelsters die fungeren als vertrouwenspersonen bij de Belgian Cats.