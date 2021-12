Gregg Popovich niet langer bondscoach van de Amerikaanse nationale ploeg: coach van Golden State Warriors neemt over

De 72-jarige Gregg Popovich is niet langer de bondscoach van de Amerikaanse nationale ploeg. De coach van de San Antonio Spurs had na de Olympische Spelen besloten om er mee te stoppen. Zijn opvolger is nu bekend.

Team USA, de Amerikaanse nationale ploeg in het basketbal, heeft een nieuwe bondscoach. Het gaat namelijk samenwerken met Steve Kerr, die in het verleden al heel wat successen kon boeken met de Golden State Warriors. Hij is daar ook nog steeds actief als trainer.

Kerr volgt zo dus de ervaren Popovich op. Ook Erik Poelstra, coach van de Miami Heat, en Monty Williams, coach van de Phoenix Suns, krijgen een belangrijke plaats binnen de nationale ploeg, want zij worden de assistenten van Kerr.