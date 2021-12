Twee punten scoren en alle aandacht krijgen bij de Boston Celtics

De Boston Celtics wonnen woensdag met 111-101 tegen Cleveland in de NBA. Een speler die nochtans maar twee punten maakte stond in de schijnwerpers.

De Boston Celtics missen maar liefst zeven spelers omwille van de coronaprotocollen in de NBA. Hierdoor moesten ze beroep doen op twee 'gepensioneerde' spelers. Zo speelde Joe Johnson, een voormalig All-Star die 17 seizoen actief was in de NBA. Hij tekende een contract van 10 dagen bij de Celtics en kwam zelfs tot scoren. Hij was het laatst actief in 2018.