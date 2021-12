LeBron James kan Lakers niet voorbij ziekenboeg bij de Nets helpen

Kerstdag of niet, de NBA gaat gewoon door.

Weliswaar met een iets lichter schema als anders maar corona en Kerstmis houden de Amerikanen niet tegen om naar de NBA te kijken.

De topaffiche van de nacht was ontgetwijfeld die tussen de LA Lakers en de Brooklyn Nets. Al was die topper wel licht onthoofd. Bij de Lakers was LeBron James er wel bij maar bij de Nets waren toppers zoals Durant en Irving afwezig.

Dus werd het een duel tussen LeBron en The Beard James Harden. LeBron haalde het in punten (39 vs 36) maar de Nets wonnen wel de wedstrijd (115-122). De 10 rebounds en assists gaven de doorslag.

Suns - Warriors 107-116

In de Western Conference stond er ook een topaffiche op het menu met de Phoenix Suns tegen de Golden State Warriors. Uitblinker van de avond was (nog maar eens) Steph Curry. Met 33 punten haalde hij de zege binnen voor de Warriors.

Knicks - Hawks 101-87

Gisterenavond wonnen de NY Knicks nog zonder problemen van de Atlanta Hawks. De Knicks hebben geen enkel moment op achterstand gestaan.

Bucks - Celtics 117-113

De Milwauckee Bucks wonnen op een iets spannendere manier van de Boston Celtics. Ondanks 36 punten van Antetokounmpo stonden de Celtics heel de wedstijd aan de leiding . Met nog een minuut te spelen was het 111-113. Na een driepunter van Matthews en drie vrijworpen van Middleton lukte het de Bucks toch nog om met de overwinning aan de haal te gaan.

Utah Jazz - Mavericks 120-116

Verder nam Utah Jazz het op tegen de Dallas Mavericks. De Mavericks leken in het eerste en derde quarter op weg naar een stunt maar de thuisploeg kon toch nog een tandje hoger schakelen en de zege binnenrijven met 120-116.