Leuven boekt mooie zege tegen Bergen, Limburg United kent weinig problemen met Brussels

Naast de Antwerp Giants en Luik kwamen er zondag nog vier andere ploegen in actie in de BNXT League. Zo haalde Leuven het nipt van Bergen na een spannende wedstrijd en ook Limburg United kon haar wedstrijd winnen.

Met Leuven en Bergen stonden twee ploegen uit de subtop tegenover elkaar in de BNXT League. Aan de rust stond Bergen nog aan de leiding met 44-47, maar in de tweede helft maakte Leuven het goed en wonnen de Leuvenaars alsnog met 96-91.

In de wedstrijd tussen Limburg United en Brussels was het iets minder spannend. Na een zwak tweede kwart van Brussels had Limburg United de wedstrijd al snel onder controle en uiteindelijk won de ploeg ook met 77-82.