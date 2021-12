Opvallende nederlaag voor Phoenix Suns, James Harden maakt indruk in overwinning tegen LA Clippers

In de NBA stonden de voorbije nacht opnieuw heel wat wedstrijden op het programma. Zo hebben de Phoenix Suns een verrassende nederlaag geboekt tegen de Memphis Grizzlies, terwijl de Brooklyn Nets het konden halen van de LA Clippers. Hieronder vindt u deel één van deze nacht.

De Phoenix Suns doen het dit seizoen uitstekend met een voorlopige tweede plaats in het westen, maar deze nacht werd wel verloren in de topper tegen de Memphis Grizzlies. Het werd 114-113 na een echte thriller. Ja Morant was de sterkhouder bij Memphis met 33 punten.

De Brooklyn Nets hebben dan wel weer kunnen winnen. Na een overwinning tegen de LA Lakers op Kerstmis, haalden ze het nu van de andere ploeg uit Los Angeles. De Nets wonnen met 124-108 van de LA Clippers na 39 punten en 15 assists van James Harden.

Andere wedstrijden:

Houston Rockets - Charlotte Hornets: 99-123

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers: 132-117