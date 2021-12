🎥 Golden State struikelt een keertje op eigen terrein, collectief sterk Milwaukee boekt vierde zege op rij

Het kan niet elke keer feest zijn, zelfs niet voor Golden State. Het struikelde op eigen terrein tegen Denver. De Nuggets lieten de thuisploeg niet in haar offensieve ritme komen en gingen met een nipte winst huiswaarts. Titelverdediger Milwaukee boekte een vlotte zege in Orlando.

Golden State is tot dusver aan een buitengewoon seizoen bezig en is vooral offensief een heuse machine. Echter niet deze keer: niets lukte in de eerste helft, Denver leidde aan de rust met 24 punten. Match gespeeld, denk je dan, maar Golden State domineerde wel de tweede helft. Curry tekende voor zijn 3000ste driepunter, maar het was net niet genoeg. De driepuntpoging van Iguodala kon geen overtime forceren, Denver won met 86-89.

Bij Milwaukee kwamen ze wel vlot tot scoren: dat was te danken aan een prima teamprestatie op het terrein van Orlando. Dat kon wel rekenen op een knalprestatie van Franz Wagner: de forward scoorde liefst 38 punten. Omdat Milwaukee als collectief sterker was, was dit niet eens voldoende om het spannend te maken. Het werd 110-127.

Nog andere opvallende uitslagen? Welja, ook Miami en de LA Lakers zijn een overwinning rijker. Miami haalde het thuis van Washington met 119-112. De Lakers zegevierden dan weer met 123-132 in Houston en maakten zo een einde aan een reeks van vijf opeenvolgende nederlagen.