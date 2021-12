Chicago Bulls blijven op elan doorgaan met knappe zege, LA Clippers net iets te sterk voor Boston Celtics

De Chicago Bulls zijn ongetwijfeld de revelatie van dit seizoen in de NBA en ook vannacht konden ze vlot hun wedstrijd winnen. Ze haalden het met 117-131 van de Atlanta Hawks. Hieronder vindt u deel 2 van de uitslagen van deze nacht.

Met 22 overwinningen en 10 nederlagen zijn de Chicago Bulls aan een sterk seizoen bezig in de NBA. Vannacht wonnen ze weer, want ze waren met 117-131 te sterk voor de Atlanta Hawks. Vucevic was goed voor 16 punten en 20 rebounds.

Daarnaast stond er ook een mooie wedstrijd tussen de LA Clippers en de Boston Celtics op het programma. De ploeg uit Los Angeles haalde het in deze wedstrijd, want het werd uiteindelijk 91-82 voor de Clippers.

Andere wedstrijden:

Utah Jazz - Portland Trail Blazers: 120-105

Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 94-95