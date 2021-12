🎥 Embiid viert tegen Durant en Harden, Giannis leidt Milwaukee opnieuw naar overwinning bij Orlando

Genoeg topspelers die in aanloop naar oudjaar nog eens konden knallen. Embiid, Durant en Harden verzorgden allen de show in de ontmoeting tussen Brooklyn en Philadelphia. Het was de ploeg van Embiid die aan het langste eind trok. Dat deed ook Milwaukee in Orlando.

Durant en Harden die allebei 33 punten scoren: dan denk je als Brooklyn zijnde dat je er goed voor staat. Embiid maakte er echter 34 en kreeg voorts ook nog hulp van zijn ploegmaats bij Philadelphia. Dat begon aan het laatste kwart met 2 punten voorsprong en wist die vervolgens nog uit te breiden. Zo werd het finaal 102-110 voor de 76ers. Orlando en Milwaukee speelden twee keer op rij tegen mekaar en in de vorige ontmoeting hadden de Bucks het vlot gehaald. De geschiedenis herhaalde zich, mede dankzij een sterke Giannis Antetokounmpo, die 33 punten achter zijn naam kreeg. Naar het einde van de wedstrijd toe werd de score nog uitgediept: Milwaukee boekte een vlotte 118-1136-zege. Omdat het duel tussen Denver en Golden State werd uitgesteld, was er hiernaast slechts één wedstrijd die nog afgewerkt werd. Washington haalde het daarin relatief makkelijk van Cleveland met 110-93.