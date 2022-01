Ann Wauters kreeg sporttrofee voor pensioen in Vrede op Aarde

Ann Wauters zette in 2021 een punt achter haar rijkgevulde basketbalcarrière van meer dan twintig jaar.

In de eindejaarsshow Vrede op Aarde van Eén kreeg ze de trofee van Sportpensioen van het Jaar toegestopt. Het was een duidelijk ontroerde Ann Wauters toen Sven De Leijer het palmares van de ex-basketbalspeelster opsomde.

“Ik kan wel goed om met het einde van mijn carrière”, zei Wauters. “Ik heb al in heel veel verschillende landen gespeeld, in heel veel verschillende teams en dat besef komt eigenlijk pas achteraf. Dat ik niet graag in de spotlights sta? Dat klopt wel, ik ben een echte teamspeelster.”

Wauters is al druk bezig met haar carrière na het basketbal. “Wat ik nu ga doen ligt zo’n beetje in het verlengde van wat ik al bij de Belgian Cats deed. Mijn ervaringen delen en dat blijf ik eigenlijk voortdoen, op een iets andere manier. Een beetje meer naar bedrijven toe in de vorm van keynotes. Ja, ik vind dat wel leuk om te doen.”

De trofee was een mooie bekroning. “Fantastisch! Ik had echt niet gedacht dat mijn pensioen mij nog een award ging opleveren.”