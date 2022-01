Julie Allemand praat over basketburn-out op sociale media

Jullie Allemand blikte op haar Instagramaccount terug op het voorbije jaar. Dat eiste duidelijk een zware tol van haar.

Brons op het EK, uitschakeling in de kwartfinale op de Spelen. Vicekampioen en bekerwinst met Montpellier. Het was al bij al een mooi jaar voor Allemand, al waren de verwachtingen misschien wel wat groter. "Beste 2021, je bent een speciaal jaar geweest", schrijft Allemand. "Ik heb dan ook geen woord gevonden om je te omschrijven, aangezien er zoveel ups en downs waren."

"Vier maanden later heb ik nog altijd dat onvoltooide gevoel, het gevoel van mislukking, wanneer ik denk aan die zevende plaats die we op de Spelen behaald hebben. Met één punt verliezen van Japan in de kwartfinales, en dat na de nederlaag met één punt tegen Servië op het EK een maand eerder. Zo dicht bij een topprestatie zijn. Met de ploeg die we hadden, waren we daartoe in staat. Maar dat kunnen we nu niet meer veranderen."

De Olympische Spelen werden de grote afknapper en dat niet alleen op sportief vlak. "De hele dag je masker moeten dragen, spelen zonder supporters in een lege zaal, je naasten niet zien, geen andere sporten of zelfs andere matchen in onze competitie kunnen bekijken, eten met plexiglas en handschoenen, elke ochtend een test ondergaan.”

“En dat alles nadat je hetzelfde een maand eerder al hebt meegemaakt in een bubbel voor een andere competitie. Vooral die drie weken voorbereiding in Japan waren lastig, opgesloten in een hotel. Je kon er enkel trainen, eten en de tijd zien verstrijken. Dat was allemaal zo vermoeiend en stresserend. Samen met het eindresultaat heeft me dat beetje bij beetje gebroken."

De start bij Lyon werd moeilijk, door alles samen. "Je voelt dat je een punt bereikt dat je voorheen niet hebt gekend. En geloof me, dat is eng. Je weent om niets, je wil niet meer trainen, je wil zelfs stoppen. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar het was een basketburn-out. Ik denk dat het moeilijkste is om dat te aanvaarden."

"Enkele dagen voor het einde van 2021 besef ik dat ik nog altijd niet genezen ben. Ik weet dat het dagen, maanden zal duren tot het beter is. Maar ik heb beslist deze situatie te aanvaarden en bovenal op mezelf te focussen", besluit Allemand.