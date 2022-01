Thibaut Vervoort blikt terug op fraudezaak van 3X3-ploeg

De 3X3-ploeg heeft afgelopen jaar enkele fantastische dingen laten zien, tot zelfs op de Olympische Spelen in Tokio.

Toch worden de prestaties overschaduwd door de fraudezaak met de zogezegd fictieve toernooien die georganiseerd werden om de ranking te beïnvloeden.

“Toen die hetze uitbrak, wonnen we in Riga net ons zotste toernooi van het jaar. Maar het was stressen. Van waar komt dit verhaal? Wat is dit allemaal? Tot op vandaag is de FIBA nog altijd onderzoek aan het doen, maar de schade is hoe dan ook aangericht”, zegt Thibaut Vervoort aan HLN.

“De twijfels werpen een smet op onze sportieve prestaties van Tokio. Voor ons, maar ook voor onze vrienden en familie hopen we hartsgrondig dat onze naam wordt gezuiverd. Het is wachten op de uitspraak.”