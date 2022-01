🎥 Golden State viert in topper tegen Utah, Brooklyn verliest en Bulls-ster DeRozan doet het opnieuw 'at the buzzer'

Utah - Golden State: dat was nu eens echt een affiche om voor te gaan zitten. Golden State vierde op verplaatsing: het beslechtte het pleit in het vierde kwart in zijn voordeel, na een match waarin het momentum nog al eens van kant veranderde. Ondertussen blijven ook de Bulls doorstomen.

Golden State zorgde in de topper bij Utah voor rust voor het betere spel. In het derde kwart werd de match dan helemaal op zijn kop gezet: Utah scoorde daarin liefst 19 punten meer dan de bezoekers. Golden State begon het laatste kwart dus met een achterstand van 5 punten, maar zette vervolgens de zaken nog recht. Met 116-123 was de zege alsnog voor de Warriors.

De Chicago Bulls zijn 2022 begonnen zoals ze 2021 eindigden: door dankbaar te zijn voor DeMar DeRozan. Dankzij zijn driepunter 'at the buzzer' won Chicago op de laatste dag van het vorige jaar bij Indiana. In Washington herhaalde hij dat gewoon. Een bom van Kuzma bracht Washington 119-117 voor. Maar dan was het dus opnieuw DeMar-time: 119-120 in de slotseconde. Voor de Bulls al de zevende zege op rij.

Brooklyn daarentegen gaat minder vrolijk het nieuwe jaar in. Ondanks 34 punten verloor het van de nochtans gehavende LA Clippers met 116-120. Milwaukee faalde niet, het kon dan ook rekenen op 35 punten en een triple-double van Giannis Antetokounmpo. Het gaf New Orleans een pakje slaag: 136-113.