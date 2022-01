🎥 Jaylen Brown schrijft geschiedenis met een vijftiger(!), Phoenix geen moment in problemen dankzij teamprestatie

Opnieuw een moment waarbij geschiedenis geschreven wordt: Jaylen Brown scoorde een vijftiger in de match tegen Orlando: hij is de zevende Boston-speler in de geschiedenis van de club die zo veel punten kan scoren in één wedstrijd. Phoenix liet dan weer zien waarom het hoge ambities mag koesteren.

Met 4 minuten en 20 seconden op de klok werd het 82-96 voor Orlando. Brown bracht Boston vervolgens helemaal terug, de lay-up van Frazier (100-100) dwong wel een verlenging af. Brown zat dan al aan een duizelingwekkende 47 punten. Daar kwam nog één driepunter bij in de verlenging, om er 108-104 van te maken. Boston stelde hierna de zege veilig: het werd 116-111. Phoenix, de nummer 2 uit de Western Conference, maakte de verplaatsing naar Charlotte. Dat kon op geen enkel moment een vuist maken: liefst zeven spelers van Phoenix haalden de dubbele cijfers. Een teamprestatie om u tegen te zeggen. De rammeling diie Charlotte rond de oren kreeg was dan ook navenant: 99-133. Nog andere opvallende prestaties? Welja, de triple-double van OKC-rookie Josh Giddey. Die volstond wel niet om Dalles te verslaan: de Mavs wonnen met 86-95. De LA Lakers hielden de overwinning dan weer thuis tegen Minnesota, al was het verschil niet groot: 108-103.