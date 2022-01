Heel wat wedstrijden in de NBA deze nacht: kraker tussen Miami Heat en Golden State Warriors, ook Brooklyn Nets krijgen lastige tegenstander voorgeschoteld

Er komen deze nacht maar liefst 20 ploegen in actie in de NBA. De match van vannacht is sowieso de partij tussen Miami Heat en Golden State Warriors. Daarnaast spelen de Brooklyn Nets tegen de Memphis Grizzlies.

De Miami Heat en de Golden State Warriors zijn beide aan een uitstekend seizoen bezig. Zo zitten de Heat aan 23 overwinningen en 14 nederlagen, terwijl de Golden State Warriors al 28 overwinningen geboekt hebben en slechts aan 7 nederlagen zitten. De Brooklyn Nets krijgen ongeveer een gelijkwaardige tegenstander deze nacht, want ze nemen het op tegen de Memphis Grizzlies van Ja Morant. Brooklyn heeft 23 overwinningen en 11 nederlagen, terwijl Memphis even veel zeges heeft, maar wel al 14 nederlagen. Andere leuke ploegen die in actie komen, zijn de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls en Milwaukee Bucks. Zij krijgen allemaal haalbare kaarten, want Philadelphia speelt tegen de Houston Rockets, Chicago tegen de Orlando Magic en Milwaukee tegen de Detroit Pistons. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - Washington Wizards Utah Jazz - New Orleans Pelicans Denver Nuggets - Dallas Mavericks Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves - LA Clippers