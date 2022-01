LA Lakers gaan op zoek naar derde overwinning op rij, Phoenix Suns willen gooi doen naar eerste plaats in het westen

De LA Lakers zijn aan een matig seizoen bezig, maar vannacht kunnen ze er wel voor zorgen om opnieuw meer overwinningen te hebben dan nederlagen. Dan moet er wel gewonnen worden tegen de Sacramento Kings.

De LA Lakers zijn de laatste dagen iets beter bezig met twee overwinningen op rij en daardoor staan ze nu op 19 zeges en 19 nederlagen. Ze willen echt positief komen te staan en daardoor moet er vannacht gewonnen worden tegen de Sacramento Kings.

Wie ook willen winnen, zijn de Phoenix Suns. De ploeg staat tweede in het westen met 28 overwinningen en 8 nederlagen. Het is één overwinning minder dan de Golden State Warriors en dus willen ze vanavond op gelijke hoogte komen door een zege te boeken tegen de New Orleans Pelicans.

Naast deze twee wedstrijden staan er nog twee matchen op het programma. Zo spelen de Toronto Raptors tegen de San Antonio Spurs en zullen de New York Knicks het moeten opnemen tegen de Indiana Pacers.