NBA: nederlaag voor Brooklyn Nets, overwinning voor Golden State Warriors en heerlijke wedstrijd van Trae Young voor de Atlanta Hawks

In de NBA kwamen heel wat topclubs in actie deze nacht. Zo gingen de Brooklyn Nets ten onder tegen de Memphis Grizzlies en wonnen de Golden State Warriors de kraker tegen de Miami Heat. Hieronder vindt u deel 2 met de uitslagen van deze nacht.

De Brooklyn Nets kregen met de Memphis Grizzlies een moeilijke tegenstander voorgeschoteld en Memphis maakte ook een zeer goede indruk. De Grizzlies haalden het van Brooklyn met 118-104 na 36 punten, 6 rebounds en 8 assists van Ja Morant.

Ook de Golden State Warriors stonden voor een moeilijke wedstrijd, maar ze konden wel de overwinning binnenhalen. De Warriors wonnen met 108-115 van de Miami Heat na 32 punten van Jordan Poole.

Een andere straffe prestatie, was die van Trae Young. De jonge point guard van de Atlanta Hawks maakte zeer veel indruk met 56 punten en 14 assists. Het was echter niet voldoende voor de zege, want de Portland Trail Blazers wonnen met 131-136.

Andere wedstrijden:

Minnesota Timberwolves - LA Clippers: 122-104

Utah Jazz - New Orleans Pelicans - 115 - 104