🎥 Phoenix blijft de zeges aan mekaar rijgen: Devin Booker maakt met 33 punten het verschil buitenshuis

Met Phoenix gaan ze echt rekening moeten houden, zeker als Devin Boooker in zijn dagje is. De zeges blijven komen: uit bij New Orleans pakte Phoenix vooral uit in het eerste kwart. De overwinning werd in het slot veiliggesteld.

Phoenix leidde in het eerste kwart op een gegeven moment al met 16 punten. Het kwart werd afgeslote met 11 punten. Nadien knabbelde New Orleans aan zijn achterstand en halfweg het laatste kwart stond het 99-101. Het scorend vermogen van Booker (33 punten), die vaak door Paul in stelling werd gebracht, deed Phoenix opnieuw afstand nemen. Om zo tot een eindscore van 110-123 te komen. Dit was de meest in het oog springende uitslag, al was er ook de 122-114-overwinning van de LA Lakers tegen Sacramento. Memphis zit ondertussen overigens aan zes zeges op rij. Het ging in het slot nog voorbij Cleveland en won met 106-110.