NBA: kraker tussen Stephen Curry en Luka Doncic, ook Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks en Utah Jazz moeten aan de bak

Deze nacht zijn 22 ploegen aan de beurt in de NBA. Er zijn namelijk 11 wedstrijden en de kraker van vannacht gaat tussen de Golden State Warriors en de Dallas Mavericks. Met Stephen Curry en Luka Doncic staan zo twee zeer sterke point guards tegenover elkaar.

De Golden State Warriors staan nog altijd aan de leiding in het westen. De koploper krijgt vannacht wel een taaie tegenstander voorgeschoteld in de NBA, want ze nemen het op tegen de Dallas Mavericks. In deze wedstrijd is het vooral uitkijken naar de strijd tussen de point guards: zo staan Stephen Curry en Luka Doncic tegenover elkaar.

De andere grote ploegen lijken een haalbare tegenstander te krijgen deze nacht. Zo staan de Brooklyn Nets bijvoorbeeld tegenover de Indiana Pacers en de Milwaukee Bucks zullen het opnemen tegen de Toronto Raptors.

De Utah Jazz staat dan weer wel tegenover een stugge tegenstander met de Denver Nuggets. De Philadelphia 76ers krijgen met de Orlando Magic één van de zwakste ploegen in de NBA tegenover zich, terwijl de Miami Heat het zullen opnemen tegen de Portland Trail Blazers.

Andere wedstrijden:

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs - Boston Celtics

Houston Rockets - Washington Wizards

Detroit Pistons - Charlotte Hornets

Atlanta Hawks - Sacramento Kings