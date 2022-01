🎥 Dallas brengt eerbetoon aan Dirk Nowitzki en klopt Golden State, ook Milwaukee gaat onderuit

Een topmoment voor Dallas: het klopt Golden State, net wanneer een eerbetoon aan Dirk Nowitzki wordt gebracht. Voor de Mavs kon het niet beter passen. Elders had Milwaukee het moeilijk: het moest thuis de duimen leggen voor Toronto.

Dirk Nowitzki was jarenlang het uithangbord van Dallas: hij vertoefde er van 1998 tot 2019 en hielp de club aan de titel in 2011. Als dank zal nooit nog een andere Dallas-speler met zijn nummer 41 spelen. Ook de huidige generatie was in vorm bij Dallas tijdens het bezoek van Nowitzki: in het vierde kwart werd zowaar vlot afstand genomen van Golden State. Zo kwam er een score van 99-82 op het bord.

Met Milwaukee maakte nog een andere topploeg kennis met de nederlaag. Het moest vaststellen hoe Toronto-center Siakam (33 punten) een geweldige wedstrijd speelde. Dat maakte het voor Milwaukee lastig om het defensief onder controle te houden. Ondanks een voorsprong van negen punten bij de rust verloor Milwaukee met 111-117.

Er zijn dan ook wel weer ploegen die net wél hun titelambities kracht hebben bijgezet. Brooklyn recupereerde Irving en kon rekenen op 39 punten van Durant. De 32 punten van Indiana-speler Sabonis leverden zo niets op: Brooklyn haalde het met 121-129. Utah mag vooral Bogdanovic en zijn 36 punten bedanken voor de overwinning uit bij Denver (109-115). Nikola Jokić schoot met zijn triple-double dus weinig op.