NBA: kraker tussen LA Clippers en Phoenix Suns, klassieker tussen Boston Celtics en New York Knicks

De Phoenix Suns zijn aan een uitstekend seizoen bezig in de NBA, maar vannacht zal de ploeg van onder meer Devin Booker het niet onder de markt krijgen. De Suns spelen namelijk tegen de LA Clippers.

Met 29 overwinningen en slechts 8 nederlagen zijn de Phoenix Suns aan een geweldig seizoen bezig. Vannacht staat de nummer twee in het westen tegenover de nummer acht, want de Suns nemen het op tegen de LA Clippers (19 overwinningen, 19 nederlagen).

Een andere wedstrijd om naar uit te kijken, is die tussen de Boston Celtics en de New York Knicks. Beide ploegen staan op 18 zeges en 20 nederlagen, maar vooral de Knicks konden in het begin van het seizoen nog indruk maken.

Tenslotte staan er nog twee wedstrijden op het programma. De Golden State Warriors, op de eerste plaats in het westen, spelen tegen de New Orleans Pelicans, terwijl de Detroit Pistons het opnemen tegen de Memphis Grizzlies.