Topploegen laten zich verrassen in NBA, 43 punten Antetokounmpo niet genoeg voor zege Bucks

Daags na de mooie zege tegen de Brooklyn Nets zijn de Bucks er niet in geslaagd om te bevestigen tegen de Charlotte Hornets. Het was een slechte wedstrijd voor nagenoeg elke topploeg in de NBA.

De Bucks, nog derde in de stand, hadden normaal gezien niets te vrezen tegen de Hornets. Ze wonnen dan wel van de Pistons een dag eerder, de Bucks deden hetzelfde tegen de veel sterkere Nets. Tot de 20e minuut was er ook geen vuiltje aan de lucht maar toen namen de Hornets het commando over. Giannis Antetokounmpo deed er met 43 punten, 12 rebounds en 3 assists nog alles aan om een nederlaag af te wenden maar is daarin niet meer geslaagd. Uiteindelijk werd het 114-106. De Phoenix Suns zijn de fiere leiders in de Western Conference, voor het Golden State van Steph Curry. Afgelopen nacht moesten ze het opnemen tegen Miami Heat, een subtopper. Er werd een vlotte overwinning verwacht voor de thuisploeg maar ook hier ging de underdog met de zege lopen. Een ruime zege zelfs: 100-123. Hetzelfde verhaal in Indiana waar staartploeg Indiana Pacers het opnam tegen de derde in de Western Conference: Utah Jazz. De bezoekers tartten beter dan de Pacers maar Domantas Sabonis leidde met 42 punten de Pacers naar een 125-113 overwinning. Andere uitslagen: Detroit Pistons - Orlando Magic 97-92

Boston Celtics - New York Knicks 99-75