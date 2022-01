Geweldig nieuws uit de NBA: Klay Thompson is na 2,5 jaar opnieuw in een wedstrijd te zien

De Golden State Warriors namen het deze nacht op tegen de Cleveland Cavaliers. Op zich niets speciaal, maar wat wel speciaal was, was dat Klay Thompson opnieuw in een wedstrijd te zien was.

Klay Thompson was enkele jaren geleden één van de sterkhouders bij de Golden State Warriors, maar een zware blessure strooide roet in het eten. De driepuntspecialist kende 2,5 jaar heel wat problemen, maar nu is hij eindelijk terug. Klay Thompson kreeg in de wedstrijd tegen de Cavaliers bijna 20 minuten en daarin was hij meteen goed voor 17 punten. De Golden State Warriors konden de wedstrijd uiteindelijk ook winnen met 82-96 van de Cavaliers.