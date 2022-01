🎥 Phoenix doet wat Golden State verzaakt: lastige verplaatsing tot een goed einde brengen

Phoenix en Golden State hadden allebei een lastige verplaatsing voor de boeg. Twee ploegen in vorm stonden deze topteams op te wachten. Phoenix won, Golden State niet. De strijd om de eerste plek in de Western Conference wordt nog heel spannend.

Toronto plukte 22 offensieve rebounds en dwong Phoenix tot 20 turnovers. Ook voor Phoenix liep het zeker niet van een leien dakje, maar het verdedigde wel goed in de laatste drie kwarts. Dat liet de Suns toe om een mindere start nog recht te zetten en de overwinning veilig te stellen van op de vrijworplijn. Het werd 95-99. Een eerste nederlaag voor Toronto na zes zeges op rij.

Memphis had al negen keer naeen gewonnen en die reeks zou verlengd worden met een tiende opeenvolgende zege. Ook al was de tegenstander dan Golden State, dat overigens met een voorsprong van drie punten het laatste kwart inging. Het bleef spannend, tot twee driepunter van Jones Memphis 109-100 voor brachten. Nadien was het kwestie om de match uit te spelen, het werd nog 116-108.

Nog in de NBA gaf Chicago Detroit wel een erg zwaar pak rammel: 133-87. Nog een uitslag om bij stil te staan is de 87-85 overwinning van LA Clippers tegen Denver. De Clippers stonden op een gegeven moment 25 punten achter, maar rondden hun comeback alsnog succesvol af.