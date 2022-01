Eddy Demarez en Belgian Cats in gesprek: "Bevrijdend om excuses te kunnen aanbieden"

Een nieuw gesprek vond plaats tussen de Belgian Cats en Eddy Demarez. Demarez had zich op een ongepaste wijze uitgelaten over de geaardheid en uiterlijk van enkele speelsters.

De uitspraken van Demarez werden onbedoeld uitgezonden tijdens de Olympische Spelen, de Belgian Cats reageerden verbolgen en gekwetst.

Excuses

Net als de Vlaamse basketfederatie eisten ze in eerste instantie het ontslag van Demarez, die de basketwedstrijden van de Belgian Cats becommentarieerde.

De VRT zette Demarez een periode op non-actief, sinds november is de man achter de schermen weer beginnen werken.

Domme grappen

Nu zijn Demarez en de Cats met elkaar in gesprek. "Het was bevrijdend om in een rechtstreeks gesprek mijn excuses te kunnen aanbieden aan de Cats. Het was een ontzettend warm gesprek", klinkt het bij Demarez in Het Nieuwsblad.

"De mensen die je gekwetst hebt in de ogen zien, was erg confronterend. Ik ben me bewuster dan ooit welke effecten domme grappen kunnen hebben op anderen, in dit geval op de Cats."